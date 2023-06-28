Preparan jornada, van por 250 empleos en jornada de contratación

Ciudad Acuña, Coah.- El Servicio Nacional del Empleo estará ofertando 250 vacantes en una jornada de contratación desde tempranas horas este próximo jueves 29 de junio.

El coordinador de la dependencia, Ricardo Francisco Alderete Lomas, señaló que serán cerca de seis empresas grandes (al igual que comercios locales) en busca de ofertar oportunidades laborales.

La empleabilidad en el municipio siguen incrementando, en donde las vacantes están siendo mejor aprovechadas por los acuñenses.

“Por parte del gobierno estatal, sabemos que se estarán ofreciendo empleos hasta el final de la administración, en donde nosotros seguimos viendo cómo crecen las empresas y consigo aumenta la demanda” mencionó Alderete Lomas.