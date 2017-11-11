Presentan a mujer señalada de robar tablet

Bajo los cargos de robo simple, Anahí López de la Rosa, de 36 años fué presentada ante el Ministerio Público del Fuero Común, por elementos investigadores de la Fiscalía General.

Esta mujer quien tiene su domicilio en la calle Pedro Coronel 604 del fraccionamiento Acoros, fue denunciada formalmente ante el Ministerio Público en turno por Karina Lizbeth Campos Garibay, por el supuesto robo de una Tablet.

Fué ayer por la mañana cuando los investigadores localizaron a esta mujer cerca de su domicilio y la presentaron ante el agente investigador Edmundo Falcón Cárdenas.

La sospechosa al momento de declarar, se le permitió por esta autoridad regresará a sus quehaceres cotidianos, mientras que se integraba debidamente la carpeta de averiguación, si le resultara alguna responsabilidad, pudiera solicitar en su contra una orden de aprensión.