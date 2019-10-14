Presentará Iniciativa de “Borrón y Cuenta Nueva”

Una iniciativa para disminuir los efectos del Buró de Crédito, que afecta el historial creditico de los mexicanos, será presentada por el diputado Lenin Pérez Rivera, con el fin de eliminar los datos que duran de forma excesiva, y que a la postre evita que las personas tengan acceso a otros trámites o la contratación de servicios.

El diputado dijo, que es lesivo el historial del Buró de Crédito, porque hay personas que, por montos mínimos, aun cubriéndolas, permanecen con historial negativo hasta por 6 años, afectando a miles de emprendedores, y a solicitantes de créditos.

“Vamos a solicitar que se haga una especie de borrón y cuenta nueva, que dé tiempo a que quien pague se le borre inmediatamente su historial crediticio”, por eso la iniciativa es muy buena, ya que contempla soluciones que benefician a millones de ciudadanos, agrego Lenin Pérez.

“No es malo estar en el Buró de Crédito ya que para acceder a un crédito tienes que estar ahí, pero el problema es que cuando la información de tu historial es negativa, dura por tiempo excesivo, aun por muy poca que sea tu deuda y la liquides, hasta por 6 años queda registrada”, sostuvo.

El legislador comentó que es necesario disminuir el impacto del Buró de Crédito en la vida de las personas, y que quien pague, tenga posibilidades de recuperar y sanear su crédito, buscando que sea así el borrón y cuenta nueva.

Precisó que la iniciativa estará centrada en aquellas deudas mínimas; de 6 mil pesos hacia abajo, que quien pague se le borre inmediatamente.

Afirmó que la iniciativa tiene la finalidad de promover el pago, con lo que muchos empresarios recuperarán la cartera vencida, además se reactivará la economía de México, “La he cabildeado con muchos diputados y tiene muchas posibilidades de que se apruebe la reforma”.