Presentarán Propuestas Para la Feria de Acuña 2018

Cd. Acuña, Coah. -Varias empresas que han manifestado que tienen experiencia en realizar eventos de expoferias en diferentes partes de Coahuila y otros estados de la República, presentarán sus respectivas propuestas ante el Ayuntamiento de Acuña, con el fin de que se les otorgue la autorización para encargarse de planearla y ofrecer un espectáculo de calidad.

Lino Gerardo González Calvillo, titular de Fomento Económico, informó que el alcalde dio esta responsabilidad a la dependencia y se han recibido hasta ahora dos propuestas de empresas para organizar la Feria Acuña 2018, donde se evaluará principalmente que esté bien planeada, que tenga buenas atracciones mecánicas, que sea de calidad, con un buen elenco artístico, con seguridad y el acceso al público a bajo costo.

Indicó que dentro de la Feria se contemplará que el proceso de elección y coronación de la reina sea apegado a un proyecto social, que se haga en base a resultados de trabajo a favor de la comunidad, que tenga un buen fin.

González Calvillo comentó que aquella empresa que cumpla con los requisitos que se requieren para la organización de un evento de esta naturaleza, deberá considerar que la elección de la reina se hará con la participación de organismos que propongan a sus candidatas, para retomar esa elección donde la ciudadanía se involucre.

Expresó que se pretende que la Feria de este año se efectúe durante el mes de octubre, aunque los empresarios interesados han considerado que se requiere de al menos cuatro meses para organizar un buen evento.

De cualquiera de las propuestas que presenten las empresas interesadas en la organización del evento, se deberá integrar un proyecto y ponerlo a revisión ante el cabildo, con el fin de que se cumplan los requisitos.

El director de Fomento Económico mencionó que la administración municipal cuida principalmente que la Feria 2018 sea un espectáculo con precios muy accesibles para la población. “Debe ser una Feria de calidad, con un elenco artístico atractivo, buena seguridad y al alcance de todos”, apuntó.