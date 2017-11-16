Programas exitosos serán replicados en mi administración

Ciudad Acuña, Coah.- Todos los programas sociales que han tenido éxito en esta administración se mantendrán en la mía.

Este miércoles el alcalde electo Roberto de los Santos así lo confirmó.

Dijo que sobre todo aquellos que tienen que ver con la educación.

Becas, generación de infraestructura deportiva, educativa, pavimentación, salud, apoyos alimentarios, son de los programas que van a mantenerse en mi administración dijo.

También aseveró que nos era sino hasta los primeros días de enero o en la primera quincena de este mes cuando se realice el quinto foro ciudadano en el que su administración va a dar a conocer respuestas a las demandas hechas llegar a través de los 4 foros realizados más de 374 propuestas.

“Debido a que la ley nos establece que debería ser ya en funciones cuando se diera a conocer el programa de acciones a realizar por parte de la administración que encabezaré es que se modificó la fecha que inicialmente estaba contemplada para el día 22 de diciembre, dijo.

Reiteró que definitivamente el programa de apoyo a la infraestructura en escuelas se mantendrá en su administración ya que hay más de 40 escuelas que aún no han recibido apoyo de la Administración municipal y requieren de atención.

Dijo que de hecho algunos de los programas no cambiarán de nombre y se mantendrán con el que se les asignó en la administración que está por concluir.