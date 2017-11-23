Promoverán la erradicación de la violencia contra la mujer

Cd. Acuña, Coah.- Este viernes, grupos de mujeres representantes de organismos y de dependencias que atienden la gestoría a favor de este sector de la población, participarán en una marcha con el fin de promover la erradicación de la violencia contra la mujer, al celebrarse el próximo 25 el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia.

La caminata organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, se efectuará a lo largo de la explanada de la Presidencia municipal y concluirá frente a las instalaciones del DIF Acuña con un mensaje dirigido al público, informó la titular de la dependencia, Ana Lidia Villarreal Mora.

Informó que como invitada especial en la caminata estará la ingeniero Mayela Chávez Burciaga, directora de la Asociación “Opciones Dignas, A.C.”, quien hablará ampliamente sobre el tema y estadísticas de violencia que existe en esta frontera ya que encabeza una de las asociaciones que lidia con esta problemática social desde hace años.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer dio a conocer que se ha hecho la invitación a integrantes y estudiantes de universidades, para que participen en esta acción, cuya finalidad es enviarle el mensaje al público acerca del trabajo que se debe realizar para promover que se conozcan los resultados del trabajo de la erradicación de la violencia, en el que se ha involucrado la comunidad internacional.

Afirmó que la estadística de la denuncia por violencia, van en aumento luego de que existe más interés de parte de las mujeres para poner del conocimiento de lo que le sucede ante las instancias del Gobierno, autoridades y organismos que defienden sus derechos.

Comentó que hoy en día ya la mujer sale y denuncia, sin embargo tristemente se conoce que hay mujeres que siguen callando lo que les pasa en el seno familiar, en el área laboral o en público.

Ana Lidia Villarreal Mora, directora del Instituto Municipal de la Mujer.