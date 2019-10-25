Promueven en Acuña Evento "Festival Animas del Desierto”

La Secretaría de Turismo de Coahuila, apoya en la promoción del “Festival Ánimas del Desierto”, que se realizará del 31 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Saltillo, con el fin de resaltar la tradición de Día de Muertos, como parte de una estrategia turística, que contempla el ayuntamiento y el gobierno estatal, en el que habrá un recorrido gastronómico y la exhibición de altares del comercio del Centro Histórico.

Héctor Montemayor, director de competitividad, de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, en Coahuila, afirmó que se trata de un evento relevante, que rescata las tradiciones mexicanas y ofrece la oportunidad de que los coahuilenses conozcan escenarios como el barrio de Santa Anita, que tiene una escalinata de 177 escalones, donde se elabora el altar de muertos más grande de la región.

Los diferentes eventos que se realizarán en la capital del estado, durante el festival que se efectuará del 31 de octubre al 3 de noviembre, se vienen promoviendo en las diferentes regiones de Coahuila y este día acompañó para dar una conferencia de prensa, sobre la agenda, a Blas José Flores González, director de Fomento Económico y Turismo, y a Gustavo Quintanilla, sub director del Instituto Municipal de Cultura, de Saltillo.

El director de Competitividad de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, explicó, que la instrucción es apoyar las actividades de promoción turística de los 38 municipios de Coahuila.

El funcionario afirmó que el año pasado, el “Festival Ánimas del Desierto”, que se realiza de forma gratuita, atrajo a 40 mil visitantes y se espera que este año llegue a los 60 mil, con lo que se genera una importante derrama económica para el comercio, además se convierte en nichos de atracción turística.

Héctor Montemayor, resaltó que a pesar de los recortes que sufrió Coahuila al presupuesto de los 7 Pueblos Mágicos, el gobierno estatal continúa promoviéndolos a nivel nacional, como actualmente se hace, participando en el Tianguis de Pueblos Mágicos, que se realiza en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Promueven en Acuña, Festival Animas del Desierto, de Saltillo.