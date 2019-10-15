Promueven Maestría en Ingeniería Administrativa

A partir de la próxima semana, se acordó iniciar la promoción para la apertura de inscripción a la maestría en ingeniería administrativa, que se impartirá en el Instituto Tecnológico Superior de Acuña, durante el periodo de 2 años.

Este fue uno de los temas destacados que se dio a conocer durante la celebración de la sesión de la junta directiva que se efectuó en las instalaciones de esta casa de estudios.

Saul Noguerón Contreras, rector del ITSA, se refirió a la relevancia de este proyecto, ya que quienes se inscriban, iniciarán su instrucción a partir del mes de enero del 2020 siendo la primera en su tipo que se impartirá en Coahuila.

Comentó: “Puede ser de interés para todos los egresados de ingeniería, de cualquier institución educativa; es abierta la inscripción”.

Refirió que solo del TEC de Acuña, hay cerca de 2 mil egresados, durante los 23 años de operación de esta casa de estudios, sin embargo, habrá personas interesadas que egresaron de cualquier universidad, que hayan estudiado ingeniería administrativa.

El rector destacó que se han autorizado las fechas para el proceso de difusión, con el fin de que durante lo que resta del año, las personas interesadas presenten la documentación que se requiere, conozcan los costos de admisión, las fechas de cursos, exámenes y los resultados.

Noguerón Contreras dijo que, durante la sesión ordinaria de la junta Directiva, además se dieron a conocer los informes de las actividades académicas y financieras correspondientes.

La sesión la presidio el subsecretario de educación media superior, maestro Francisco Osorio Morales, el ingeniero Norberto de la Barrera Fraire, representante de Tecnológicos Nacionales, del gobierno federal, así como el director de educación municipal Sergio Fabela Gutiérrez.

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