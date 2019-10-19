Promueven programa de "Financiera Mujeres Fuertes"

El gobierno del Estado, a través del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, promueve el programa “Financiera Mujeres Fuertes” con el fin de solventar con microcréditos, a mujeres emprendedoras.

Maximiliano Alvarado Rodríguez, encargado del programa en Acuña, dijo que es importante mejorar las condiciones de vida, su desarrollo integral e impulsar el empoderamiento de las mujeres coahuilenses en edades desde 21 a 75 años.

A través del programa, grupos de mujeres pueden acceder a montos mínimos desde 6 mil pesos y máximos de 28 mil con lo que pueden financiar un negocio propio.

Indicó que es una iniciativa del gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme, para que se ofrezca impulso para las mujeres emprendedoras; dueñas de pequeños negocios que esperan una oportunidad para crecer comercialmente.

El programa esta abierto para cualquier mujer que radique en la entidad, aunque sean de otro estado, que tengan documentación oficial y comprobante de domicilio actualizado.

Las reglas del programa “Financiera Mujeres Fuerte”, establecen que se deben integrar en grupos solidarios que se pueden conformar de 12 personas como mínimo o más, quienes deben tener negocio con mínimo de antigüedad de 6 meses.

“Las mujeres que participen en grupo, deben de ser conocidas entre ellas y en la comunidad, con el fin de que sepan quienes son responsables y se autorice su inclusión; pero no puede haber más de 3 personas familiares”, agregó.

Informó que, en este caso, quienes paguen puntualmente, no generarán intereses moratorios, pero en caso de que queden mal en sus pagos, corren el riesgo de tener que cubrir recargos.

Alvarado Rodríguez, encargado del programa, exhortó a las mujeres de la población, a acudir ante la ventanilla del programa en las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde pueden solicitar toda la información referente al programa en mención.

Dio a conocer que a la fecha algunas mujeres han recibido financiamiento para realizar actividades comerciales como; ventas por catálogo, de comida, servicios, venta de ropa, tortillas de harina, por citar algunos casos.

Maximiliano Alvarado Rodríguez, encargado del programa, “Financiera Mujeres Fuertes”.