Propone Acuña Proyectos por 900 M.D.P.

Cd. Acuña, Coah. -Ante diversas instancias y la mesa de recepción del Congreso Federal, Acuña propuso proyectos a desarrollar por alrededor de novecientos millones de pesos, dijo en entrevista el secretario del Ayuntamiento, Felipe Basulto Corona, a su regreso de la capital del país.

Indicó que, de este monto, alrededor de 700 millones de pesos tienen que ver con obras de infraestructura urbana: pavimentación, mantenimiento de calles, señalizaciones; 49 millones de pesos para proyectos de Desarrollo Social, de ese monto también se asignarán recursos para programas de atención a grupos vulnerables, rehabilitación de centros comunitarios, inversión en proyectos de Ecología, de Fomento Agropecuario y la nomenclatura que corresponde a Desarrollo Urbano.

Dijo que, de lograrse estas iniciativas, se considerarían en el presupuesto de egresos para el 2019 y Acuña sería beneficiada con estos recursos.

Resaltó Basulto Corona que Acuña tendrá posibilidades de proyectar la construcción de un nuevo rastro municipal, que desde hace tiempo se requiere, debido a la inoperatividad del actual que se encuentra enclavado en un sector con alta densidad de población.

El funcionario dijo que en base a la respuesta de parte del Congreso, a partir del próximo mes de agosto estaría Acuña en condiciones de conocer información preliminar de aquellos proyectos viables y que en septiembre, con el ingreso de la nueva legislatura se tendría la certeza del monto de los recursos a los que se tendría acceso.

Agregó que en general hay proyectos de temas de deportes, cultura y recreación, por lo que se buscará en el Congreso Federal a los encargados de presidir estas comisiones para los proyectos que necesitan los acuñenses.

Felipe Basulto Corona, secretario del Ayuntamiento.