Propone Sergio Garza eliminar aguinaldos a políticos

Ciudad Acuña, Coah. - El diputado de UDC, Sergio Garza Castillo, metió iniciativa de ley, para que sí se apruebe y se envíe, exhortó al Congreso de la Unión, para que a los funcionarios de primer nivel y políticos se les cancele el aguinaldo.

Dijo que esta prestación nació como una manera de resarcir el escaso salario que ganaban algunos trabajadores y que se quedó de manera definitiva, para extenderse a quienes hoy son políticos o prestadores de servicios y que no deberían de recibir esta ayuda.

Mencionó que ya entró al congreso local, donde, espera sea votada a favor.

“El problema no radica que se apruebe en el congreso local sino en el federal ya que requeriría de modificaciones en la Ley Federal del Trabajo”, dijo.

Mencionó que hoy, muchos: alcaldes, diputados, gobernadores, senadores, regidores y presidencia de la republica, reciben aguinaldos que insultan a los trabajadores hay quienes perciben hasta medio millón de pesos de aguinaldo y aún más.

“Los municipios deberían también de ver hacia si para, como están las finanzas en el país también hacer lo mismo.

Aseguró que hubo ya otro diputado de un congreso local en el país que ya propuso esta acción y espera que se pueda acordar aquí favorablemente.

Sergio Garza funge actualmente como presidente de la Legislatura Local.