Proponen estrategias contra la violencia hacia la mujer

Para revisar el resultado de los programas implementados, este viernes en las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, sesionó el Comité para la Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres y Niñas.

La psicóloga Mariel Martínez Romero, presidenta del Comité, quien encabezó la sesión, informó que en la reunión mensual se analizan las estrategias a implementar ante las situaciones de vulnerabilidad que se registran en esta región.

Participaron representantes de dependencias estatales y municipales que buscan ofrecer atención y más soluciones a la problemática actual; PRONNIF estatal, PRONNIF Municipal, la Secretaría de Salud, el DIF municipal y representantes de ONG´s, como Opciones Dignas.

Resaltó que, de forma conjunta, estas dependencias están realizando trabajos desde sus ámbitos de competencia.

En la reunión no se revisan estadísticas, sin embargo, por parte de cada dependencia se ponen en la mesa los casos más relevantes, con el fin de atenderlos con prioridad y darles seguimiento adecuado.

Martínez Romero, mencionó, que es necesario mantener constante comunicación entre las dependencias que participan con unidades de atención a la violencia, con lo que se ha logrado dar atención optima a cada caso.

Durante la sesión mensual, los integrantes del Comité coincidieron en que uno de los aspectos que registra la población es el elevado número de adolescentes embarazadas en Acuña, que está fuertemente asociado a la violencia que se genera contra las mujeres.

“Son factores de abandono de las parejas jóvenes y falta de responsabilidad económica que se contempla como violencia económica, física, psicológica y sexual; esto definitivamente sigue sucediendo, sin embargo, la apertura de las diferentes instancias para atender a las víctimas de violencia, siguen siendo opciones para atender esta problemática”, expresó.