Proponen pescadores se autorice un inspector en Presa La Amistad

Cd. Acuña, Coah. -A raíz de que se ha disparado la pesca furtiva, que afecta a la actividad de captura comercial que realizan diferentes asociaciones de pescadores en el vaso de la presa La Amistad, se solicitará seguir impulsando la gestión para que se autoricen inspectores de forma permanente para que se evite esta actividad ilegal.

José Adelaido García Palacios, presidente de la Asociación de Pescadores dijo que deben conjuntarse esfuerzos entre los grupos de pescadores; deportivos, pescadores comerciales, así como del Ayuntamiento, para que se faculte a personal que ejerza la actividad de supervisión, se revise el ingreso y la salida de vehículos, así como botes que usan los pescadores que se dedican a la actividad sin el permiso correspondiente.

“De esa manera todos salimos ganando ya que se frenaría de forma importante la pesca furtiva”, dijo el secretario general de los pescadores de la Sociedad de Pescadores “La Amistad”.

García Palacios, manifestó que los pescadores furtivos son quienes pescan los organismos más grandes, lo que generará la decadencia de la fauna de la presa La Amistad.

También explicó que a nivel estatal no existe personal para que se dedique a la inspección de este tipo, lo anterior tras una reunión que ya sostuvieron hace tiempo con el ingeniero Severo Flores, quien les argumentó que no hay presupuesto para asignar el pago a personal de vigilancia.

Dijo que la única alternativa que tienen los diferentes gremios que se dedican a actividades en la presa La Amistad, es proponer que, con el apoyo de todos y el ayuntamiento, se faculte a una o dos personas que haga el trabajo de supervisión para que esté pendiente de las embarcaciones y vehículos que llegan hasta la presa con pescadores furtivos, que afectan la actividad pesquera.

Precisó que se ha expuesto esta situación en reuniones con autoridades estatales y municipales, para que se aplique la ley y se solicite a los pescadores irregulares, licencias para pescar sin que pertenezcan a alguna agrupación autorizada.

Jose Adelaido García Palacios, secretario general de la Sociedad de Pescadores de La Amistad.