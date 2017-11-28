Proyecta CERTTURC 600 escrituras de 21 colonias para el 2018

Cd. Acuña, Coah.- Con una proyección en la meta de escrituración para el 2018, equivalente a seiscientos trámites para legalizar la posesión de acuñenses de predios de 21 colonias, la CERTTURC se prepara para atender el rezago que registra Acuña, debido al crecimiento constate y asentamientos irregulares que se siguen registrando.

La subdelegada de la dependencia en Acuña, Bertha Alicia Luévanos Argumaníz, informó que se prevé que solo durante los primeros cien días del próximo Gobierno Estatal, que encabezará a partir del uno de diciembre Miguel Ángel Riquelme, se expedirán en este municipio alrededor de ciento cincuenta escrituras y otro número aún no definido en el vecino municipio de Jiménez.

De manera adicional la CERTTURC trabajará en la renovación de los decretos para las áreas en conflicto y con rezago en ambos municipios, esto con el fin de que se cubran los requisitos legales que establece la ley en materia de regularización.

“Cumplimos con las expectativas de regularización dando prioridad a la facilitación de los trámites administrativos y de legalidad”, por lo que el sexenio del gobernador Rubén Moreira cerrará con buenos números, sostuvo.

Estableció que el programa tentativo a seguir, es la meta de regularizar con escrituración a favor de ciento cincuenta familias que se encuentran con sus trámites en proceso, que se concluirán dentro de los primeros cien días de la próxima administración.

Manifestó que continuarán los convenios de colaboración con las autoridades municipales, ya que el fin es que se agilicen los trámites, donde también el Ayuntamiento apoya para dar respuesta a las necesidades de las familias y que cuenten con un patrimonio seguro.

La subdelegada, Bertha Luévanos Argumaníz dijo que entre algunos de los sectores que están sujetos a los programas, que aplican para certificados estatales que permiten eliminar algunos pagos, se encuentran por ejemplo; colonia Teotihuacán Parte baja, y áreas de asentamientos humanos de Jiménez, como en el ejido Santa Rosa y en la propia cabecera municipal.

De acuerdo al proyecto para el 2018, se contempla escriturar en colonias de reciente creación, como la Cinco de Mayo y Nueva Jerusalén, de las 21 colonias en total que están proyectdas en proceso de regularización. “Falta mucho por hacer en este aspecto en Acuña”, resaltó la subdelegada.

Apuntó que actualmente, del volumen mencionado, están por concluirse, alrededor de cuarenta escrituras en proceso en el Registro Público de la Propiedad, y treinta más en la Unidad Catastral.

Bertha Alicia Luévanos Argumaníz, subdelegada de CERTTURC, en Acuña.

Crecimiento de asentamientos obliga a escriturar en Acuña y Jiménez.