Proyectan libramientos en la Acuña – Zaragoza

El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en Coahuila, Gerardo Berlanga Gotes, se comprometió que el año próximo se construirán los libramientos sobre la carretera Acuña Zaragoza que permitirán evitar el cruce por los municipios de Morelos y Zaragoza.

Compromiso que luego en su discurso, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, corroboró.

En la entrevista ofrecida a Periódico La Voz, el secretario manifestó también, que hoy en los Estados Unidos ya toman en cuenta a Acuña como parte del Ports to Plains, no como antes que solo se hablaba de Piedras Negras.

Mencionó que sigue trabajando en “Vamos a Michas” en toda la entidad y ayer hubo giras en municipios del norte, programa que se busca mantener el año próximo, de hecho, institucionalizarlo en esta administración.

También dijo, que se va a cumplir con los compromisos contraídos este año en este renglón y este día se dan en Zaragoza y Morelos, en Nava se hizo también hace unos días atrás, se espera que este mes se tengan todos los municipios ya iniciados los trabajos de este programa y en enero y febrero se pueda concluir, dará tiempo hay 450 millones iniciados en el estado y faltan cerca de 350 por iniciar, pero si se va a cumplir y concluir con el año fiscal a tiempo.

Aseguró que, en el caso de la antigua presidencia, en breve habrá una empresa trabajando para una parte tener ahí oficinas estatales como hace unos años atrás se tenían.

“Seguimos trabajando con la SCT ya que existe la posibilidad que se arranquen los libramientos de Sabinas, Agujita, Rosita, libramiento de casi 30 kilómetros el de Morelos-Zaragoza, usando el derecho de vía del ferrocarril para que Acuña tenga una salida franca y cómoda, con acceso cómodo y explotar el puesto terrestre de Acuña, ya que es un puerto aun subutilizado e importante” refirió.

Sobre la posibilidad de que se pueda recuperar la premier que conecta Allende y Rosita, se trabaja y es viable, el estado tiene una parte de la conexión.

Este eje 57 es muy importante para el país dijo por lo que se busca mejorar y recuperar.