Proyectos de Inclusión en Ciudad Acuña Buscan Empoderar a Jóvenes con Síndrome de Down

Ciudad Acuña.- En un esfuerzo por generar un cambio significativo en la comunidad, algunos proyectos están tomando forma en el municipio, dirigidos a promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Brenda Cecilia Martínez, representante de organizaciones no gubernamentales, informó sobre el programa "Emprende Down", el cual tiene como objetivo enseñar oficios a jóvenes con síndrome de Down.

Este programa tiene lugar en el marco del Día del Síndrome de Down y tiene como finalidad capacitar a los jóvenes para que puedan desempeñar distintas profesiones, brindándoles herramientas para su futuro laboral.

Martínez explicó que la iniciativa contará con el apoyo del Centro Terapéutico Toka y de varios comercios locales, cuyos dueños se comprometieron a cambiar de profesión a los participantes cada mes, brindándoles una experiencia enriquecedora en diferentes áreas laborales.

El proyecto dio inicio con el comercio "Eat Green", cuyo dueño, Ana Sofía Losoya, expresó su satisfacción por ser el primer establecimiento en abrir sus puertas a este importante proyecto. "Es un trabajo conjunto muy importante para ayudar a un sector de la sociedad que no puede ser escuchado una vez al año, sino que diariamente debe ser tomado en cuenta", agregó Losoya.