Pumitas por una victoria más a la bolsa

Las Pumitas no buscarán otra cosa dentro de su reaparición dentro del certamen de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Femenil Libre, que la victoria.

Y es que este conjunto buscará prevalecer dentro de los primeros planos del grupo del presente Torneo de Clausura 2017.

El rival en turno de las Pumitas aún no se tiene considerado, pues será dentro de los próximos días que la directiva de la liga de a conocer el rol de juegos correspondientes a la fecha trece del presente campeonato.

Las Pumitas vienen de perder en su última salida a la cancha, por lo que no cabe duda que este conjunto busque reencontrarse de nueva cuenta con el triunfo dentro de esta jornada.

Pues de obtener el triunfo, las Pumitas podrían asumir el segundo lugar del grupo, siempre y cuando se de una combinación de resultados que terminen por beneficiarlas, sobre todo si las actuales sublíderes de la competencia sucumben.

Para asegurar la victoria no se descarte que este plantel salte al centro del terreno de juego con sus mejores elementos, sobre todo piezas claves del plantel, quienes al final de cuentas tendrán la obligación de guiar por la senda del triunfo al equipo.