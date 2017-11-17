Rayados consigue empate con sabor a derrota

Empate con sabor a derrota fue lo único que pudo lograr el conjunto de los Rayados dentro de lo que fue su reaparición dentro de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña, al empatar a dos goles ante el equipo Santa Martha.

Encuentro que se disputo este miércoles dentro de la cancha cuatro de la escuela rayados de acuña y que correspondió a la fecha 12 del presente Torneo de Clausura 2017.

Obtener el empate dentro de esta jornada, no estaba dentro del presupuesto del equipo Rayados, pues el equipo sabía que al frente se verían las caras ante un equipo que no le habían salido bien las cosas dentro de las ultimas jornadas disputadas.

El partido estaba dominado en su mayor parte por el conjunto de los Rayados que genero enumeradas jugadas de peligro, de hecho parecía que en cualquier momento este equipo decretaría la goleada.

Pero al final la falta de contundencia de este equipo termino cobrando factura y que el rival consiguiera las anotaciones que precisamente hoy les da a sumar su primer punto después de algunas fechas.

Con este resultado los Rayados prevalece dentro del primer lugar de la tabla de posiciones sumando 33unidades, mientras que el equipo Santa Martha se ubica en el cuarto escalón sumando 22 puntos.