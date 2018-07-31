Reactiva DIF trabajos para festejar a adultos mayores

Ciudad Acuña, Coah.- Con el festejo en puerta del Mes del Adulto Mayor, DIF Acuña se prepara.

La señora Martha Cisneros, presidenta del voluntariado, dijo que se trabaja ya en todas las áreas de DIF Acuña y se normalizaron los servicios.

Mencionó que la coronación de la Reina del Adulto Mayor se realizará en la Infoteca el 9 de agosto.

Agosto es designado Mes del Adulto Mayor, en el que se intensifican actividades en favor de los adultos mayores.

De hecho los festejos arrancan con la coronación de la Reina y el Rey de los Adultos Mayores, evento que se hace por sorteo y en el que en los últimos años han participado decenas de abuelitas.

En el evento se presentan algunos adultos mayores que practican el canto.

Este año se espera también tener varios certámenes deportivos, en años anteriores se han realizado torneos con grupos de adultos mayores de otros municipios.

Cachibol, ajedrez y dominó son las disciplinas que estarán en disputa en estos torneos.

La primera dama mencionó que se trabaja en normalizar los servicios y esta semana deberán quedar listos los proyectos a ejecutarse en este mes, no solo lo relacionado con los adultos mayores sino a todos los sectores que DIF cubre.