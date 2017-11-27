Real Madrid se mete a la final

Misión cumplida, el líder de la competencia Real Madrid, peleará por el título del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña, Juvenil “A”.

Tras vencer este domingo 26 de noviembre al equipo Guerreros 4 goles a 3, encuentro que se disputó dentro del campo cuatro de la escuela Rayados de Acuña, escenario que asimismo se vistió de manteles largos, al recibir la visita de un buen número de aficionados dispuestos apoyar a su equipo favorito.

Fiel a su estilo de juego, el equipo Real Madrid se adueñó del esférico desde el inicio del encuentro, lo que provocó que rápido se abrieran las opciones de gol para este equipo hasta que Yair Flores, abrió el marcador con el 1-0.

Esta anotación fue el parte aguas para que el Real Madrid se guiara a la victoria, ya que no conforme con tomar ventaja este equipo continuó al ataque, hasta que Yair Flores, puso el 2-0 y posteriormente José Luis Zavala, puso el 3-0.

Pese a la desventaja, el equipo Guerreros no bajó los brazos y logró acortar distancia en cuanto Juan José Hernández y Ángel Paul, pusieran el 2-3, pero de poco sirvió pues Felipe Estrada se encargó de poner el definitivo 4 goles a 3.