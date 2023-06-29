Realizan jornada de contratación; ofertan 250 vacantes

Ciudad Acuña, Coah.- Con la jornada de contratación iniciada, fueron 5 empresas las que ofertaron 250 empleos en las oficinas de CANACINTRA.

El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Francisco Alderete Lomas, agregó que siguen creciendo los sectores empresariales y que las empresas ahora requieren de más mano de obra.

Se espera que se sigan realizando estas contrataciones, en donde más empresas se suman ante el crecimiento con el nearshoring.

“Vemos con buenos ojos que se sigan dando estos eventos, el hecho de que haya contrataciones habla de qué hay trabajo y que las empresas siguen teniendo demanda” comentó Alderete Lomas.