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Coahuila

Realizan jornada de contratación; ofertan 250 vacantes

Asistieron cinco empresas en busca de emplear a ciudadanos.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 29 junio, 2023 - 12:53 p.m.
Realizan jornada de contratación; ofertan 250 vacantes
Ciudadanos acudieron a buscar empleo.

Ciudad Acuña, Coah.- Con la jornada de contratación iniciada, fueron 5 empresas las que ofertaron 250 empleos en las oficinas de CANACINTRA.

El coordinador del Servicio Nacional del Empleo,  Francisco Alderete Lomas, agregó que siguen creciendo los sectores empresariales y que las empresas ahora requieren de más mano de obra.

Se espera que se sigan realizando estas contrataciones, en donde más empresas se suman ante el crecimiento con el nearshoring.

“Vemos con buenos ojos que se sigan dando estos eventos, el hecho de que haya contrataciones habla de qué hay trabajo y que las empresas siguen teniendo demanda” comentó Alderete Lomas.

  • Realizan jornada de contratación; ofertan 250 vacantes

    Las empresas estuvieron atendiendo a las personas durante la jornada.

  • Realizan jornada de contratación; ofertan 250 vacantes

    Las autoridades estatales estuvieron presentes en el evento.

  • Realizan jornada de contratación; ofertan 250 vacantes

    Ciudadanos acudieron a buscar empleo.

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