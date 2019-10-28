Realizan limpieza para días de finados

La oficina de panteones municipales realiza los preparativos para llevar a cabo las actividades con programas que se realizan cada año en los 2 cementerios de Acuña, durante los días 1 y 2 de noviembre, para recordar a los finados, fechas en que coinciden en estos sitios miles de familias del extranjero y la localidad.

Gonzalo Sergio García, director de la oficina de Panteones municipales, informó que con la experiencia que se ha adquirido en eventos anteriores, habrá de mejorarse la logística para mantener el acceso a los panteones, evitando que se saturen ni se afecte el tránsito en las vías de ingreso a estos sitios, como ocurría hace tiempo.

Exhortó a la población a coordinarse con las autoridades y a respetar las reglas, con el fin de que todos acudan al camposanto, sin contratiempos.

Indico que, desde hace días, con el apoyo de diferentes dependencias que participan; Ecología, Obras Públicas, Seguridad Pública y transporte Urbano, se prepara la agenda de trabajo para cubrir estas actividades.

Mencionó que en los panteones Dolores, que se encuentra cerca del primer cuadro de la ciudad, así como el Jardín, Amistad Eterna, que se encuentra al oriente de Acuña, se deslindan las áreas de estacionamientos y las del comercio que acuden a ofrecer sus productos diversos como flores, comida, así como para la restauración y limpieza.

Aunque no reveló cifras del número de visitantes a los panteones, aseguró que son miles de personas las que cada año acuden a visitar a sus seres queridos que fallecieron, por lo que este año se reforzará el trabajo para que los asistentes no tengan problemas.

“Años anteriores se colapsaba el camino de ingreso a los panteones, además había desorden en el área de estacionamientos y en el interior, ante falta de coordinación”, sin embargo, se prevé que este año serán superados todos los problemas que enfrentaron los visitantes.

García González, mencionó que, en lo que se refiere a la limpieza de las tumbas, se exhorta a las familias a hacer lo posible por contribuir con esta tarea.