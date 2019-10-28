Realizará UDC encuesta de aceptación ciudadana

Con el objetivo de ver perfiles, posicionamiento del partido, así como la aceptación y opinión de la ciudadanía de las obras del Gobierno Federal en Acuña en dos semanas más iniciarán encuesta.

César Catache Gallegos, presidente del Comité Municipal de Unidad Democrática de Coahuila, UDC, así lo confirmó a La Voz.

La encuesta podría tardarse dos semanas, con lo que se tendría una herramienta para evaluar y generar estrategias del próximo proceso electoral en el que estarán en contienda las diputaciones locales.

UDC mantiene esta estrategia como parte de su decisión para elegir candidatos.

Para ello contratará a alguna empresa encuestadora que le rinda informe sobre lo que se quiera consultar, en este caso es el posicionamiento de los posibles aspirantes a candidatos de elección popular que postularán.

En esta ocasión, además, quieren medir el impacto que tendrá en el proceso que se avecina la inversión que el gobierno federal realiza en el municipio, ya que se presume que MORENA, partido que hoy gobierna el país y varias entidades y municipios va a crecer de manera importante en este proceso.

El proceso para renovar el congreso local luego de que el mismo congreso local aprobó, se redujo en 3 meses, por lo que iniciará en enero del 2020 y no en noviembre del 2019.

También habrá nuevos partidos políticos estatales que podrán contender en este.

UDC en el proceso anterior logró 3 diputados de mayoría y varias alcaldías, en este solo estará en juego el congreso, por lo que se teme sea una votación muy baja la que se presente.

Luego de que se entreguen los resultados se determinará la estrategia y quienes pudieran ser los candidatos que UDC postule y si van aliados y con quien.