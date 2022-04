Realizarán carrera de concientización a favor del autismo

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Diversas asociaciones de apoyo a niños con autismo organizaron la segunda edición de "Yo Corro Por El Autismo", carrera 5K y caminata 1K, para culminar la conmemoración del día mundial de esta condición, que tendrá lugar el día de mañana domingo en la plaza Benjamín Canales.

"Todo el mes de abril trabajamos sobre la concientización del tema de Autismo, que ahorita en Acuña los casos han ido aumento, y no por el hecho de enfermedad, si no que ya se tiene información y eso es lo que queremos, que los padres tengan más información", mencionó Brenda Cecilia Martínez Reyes, representante de Asociaciones No Gubernamentales.

Aseguró que la respuesta de los ciudadanos fue muy positiva ya que se tenían previstos 300 kits de participación, los cuales se agotaron de inmediato, volcando en más interesado en participar, mientras que lo recaudado será donado a asociaciones que trabajan junto a niños con autismo.

Puntualizó que no es una carrera competitiva, pues no habrá medallero de primeros lugares, ya que lo que se pretende es concientizar y convivir.