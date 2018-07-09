Reanudará CERTTURC expedición de Cartas de Liberación

Cd. Acuña, Coah. -A partir del próximo lunes 2 de julio, la CERTTURC reanudará la expedición de las Cartas de Liberación para quienes tienen en trámite la escrituración de sus predios, lo anterior al concluir el periodo electoral.

Bertha Alicia Luévanos Argumaníz, titular de la dependencia indicó que en los próximos días también se espera realizar la entrega de doscientas escrituras que corresponden a predios de habitantes de once colonias de Acuña.

Estableció que en la dependencia se han realizado de forma normal los trámites y se aprovechó este periodo electoral para concluir con la integración de los expedientes, donde se ha incluido dos nuevas manzanas correspondientes a la colonia Nueva Jerusalén.

“Lo más importante a la fecha es que a partir del lunes próximo se va a reanudar la entrega de las cartas de liberación de los fraccionamientos Fundadores y Cedros y terminar con lo pendiente, donde se entregarán alrededor de cien cartas, de las que ya están listas un total de 37”, dijo la delegada de CERTTURC.

A partir de que se han concluido la integración de estos expedientes, ya están en condiciones de realizar el trámite de escrituración, así como la entrega de escrituras.

Precisó que son doscientas escrituras las que se entregarán en Acuña en las siguientes semanas, mismas que se encontraban contempladas para su expedición durante los primeros cien días de trabajo del gobierno del estado.

Dijo que con la entrega de escrituración se cerrarán algunos polígonos y están contempladas once colonias de Acuña donde se concluirá la escrituración.

También ante el crecimiento constante de la ciudad, expresó que se abrirán nuevos trámites para atender y resolverle a las personas que están adquiriendo lotes, en nuevos asentamientos.