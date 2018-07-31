Recibe Salinas nombramiento de manos del alcalde

Ciudad Acuña, Coah.- Aunque desde el lunes inició actividades como secretario técnico, no fue hasta este martes que José Luis Salinas Galán recibió el nombramiento.

El alcalde Roberto de los Santos hizo entrega hoy del documento que lo acredita como nuevo secretario técnico de la Administración municipal, cargo que hasta febrero del 2018 tenía Felipe Basulto Corona, hoy secretario del Ayuntamiento y que estaba acéfalo.

Aunque el nuevo secretario técnico dijo que desde ayer ya trabajo en el área.

Mencionó que imagen urbana va a ser uno de los puntos por resolver e instrucción del alcalde.

También mencionó que trabaja en la modernización del transporte, plano único, y proyectos ejecutivos mayores.

Entre algunos, dijo que esta la modernización de las instalaciones de la presa de La Amistad donde se busca un proyecto ambicioso pero viable.

“Para poder ejecutar cualquier obra y bajar recursos de la Federación o el estado, e incluso, de organismos internacionales, se requiere de proyectos ejecutivos bien realizados y que cumplan con la normatividad de cada dependencia a la que se busca acceder, que será una de las tareas más importantes de esta nueva encomienda”, dijo Salinas Galán.