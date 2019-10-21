Reciben donación en cuerpo de bomberos 

Para ayudar al departamento de bomberos y tenga equipo para combatir los incendios, el ex director de Protección Civil y Bomberos Ismael Aldaba, entregó en donación equipo contra incendio.

La donación consiste en chamarras mangueras cascos y guantes, todo este material fue recabado gracias a las gestiones que hiciera Ismael Aldaba en las estaciones de Bomberos del Estado de Texas.

Sabiendo de la necesidad que existe, no dudó en hacer la donación a este Departamento de Bomberos, a sabiendas de la importante labor que realizan en favor de la sociedad acuñense.

La donación realizada por esta persona altruista, es muy importante, porque es una forma de cuidar la integridad de cada uno de los elementos de Bomberos. Además, que sabe bien de las carencias existentes el donante, ya que por mucho tiempo estuvo al frente de esta dependencia.