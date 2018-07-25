Recomienda INE renovar credenciales que vencerán en 2018

Cd. Acuña, Coah. -El INE recomienda que todos los ciudadanos que cuentan con credencial de elector con el antiguo formato, mismos que vencerán el ultimo de diciembre del 2018, se anticipen y acudan al módulo para que soliciten la nueva y evitar así que sea rechazado este documento en cualquier trámite.

María Luisa Berrones, responsable del módulo 050122 correspondiente al Distrito Uno de Acuña, dijo que algunas instituciones y empresas están exigiendo a las personas la nueva credencial ya que las que tienen vencimiento este año en algunos casos están muy deterioradas, sin embargo, aunque son válidas no se puede hacer mucho para exigir que las acepten en los tramites.

Indico que en Acuña también se ha detectado que personas que son originarias de otras entidades se tardan para renovar este documento hasta cuatro años, situación que les afectó en el proceso electoral, ya que no pudieron votar en la elección de Ayuntamiento, y solo lo hicieron en las casillas especiales.

También dio a conocer que el módulo del INE resguarda un total de doscientas credenciales que no han sido recogidas, mismas que fueron tramitadas por ciudadanos de Acuña durante el año pasado y lo que va del 2018.

Al respecto informó que los titulares de estas credenciales previo al proceso electoral del pasado primero de julio fueron notificados a domicilio y vía telefónica para que acudieran a recogerlas y estas representan un rezago mínimo, ya que en otras fechas es alto el número de documentos que no son reclamadas.

Exhortó a la población que no tiene el documento o que necesita hacer cambios, por cambio de domicilio o extravío, acudan a tramitar su credencial de elector aprovechando que es bajo el número de solicitantes que acuden a diario, en los horarios acostumbrados.

También pueden hacer su cita a través del Call Center del INE, precisando que es necesario que cuando acudan los interesados, lo hagan llevando los documentos básicos que exige el trámite; acta de nacimiento, comprobante de identidad oficial y comprobante de domicilio.

Recomienda INE renovar credenciales que vencerán el diciembre del 2018.