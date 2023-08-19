Recuperan cuerpo de mujer migrante

Ciudad Acuña, Coah.- Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con autoridades de seguridad del Estado de Coahuila, llevaron a cabo la recuperación del cuerpo sin vida de una mujer migrante, en la zona serrana del municipio de Ciudad Acuña.

Los elementos del Grupo Beta del INM, lograron ubicar y recuperar el cuerpo sin vida de una mujer migrante originaria del Estado de Guanajuato, quien había sido reportada como desaparecida, en su intento por llegar al territorio norteamericano.

El comunicado oficial del INM detalla que la hermana de la víctima, fue quien se comunicó con el consulado de México en la ciudad de Del Río, en el estado de Texas, para reportar la desaparición y la pérdida de comunicación con la hoy occisa.

"Luego de varias horas de peinar la zona señalada, fue localizado el cuerpo en la zona serrana de Acuña, cerca del rancho La Herradura, donde llegaron los servicios periciales, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Fiscalía del Estado Coahuila y Secretaría de Seguridad Pública", se puede leer en el comunicado.