Refuerza Sector Salud esquemas de vacunas

La Secretaría de Salud, implementará brigadas masivas de vacunación, en la población de niños, adolescentes y adultos, con el fin de que tengan completo su esquema de vacunas, y además se promoverá que se aplique la vacuna contra la influenza, ya que es necesario que se protejan en temporada de alto riesgo.

Iliana Durán, coordinadora del programa de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria 002, dijo que la vacuna contra la influenza estará disponible a partir del fin del mes de octubre, por lo que se exhortó a que acudan a aplicársela, a cualquiera de las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE o Centro de Salud.

También se colocarán una serie de módulos donde se atenderá al público, en colonias y centros comerciales, ya que son medidas preventivas que se acercan a la población, ante proximidad de la época de frío, y evitar que se registre esta enfermedad y otras relacionadas por el descenso de la temperatura.

“Tentativamente se tendrá lista la vacuna suficiente, a finales del mes en curso, por lo que es necesario que la población interesada esté al pendiente y solicitarla en cuanto haya en existencia”, agregó.

Dijo que a partir de que se reciba la vacuna, se hará una búsqueda masiva intencionada, a través de brigadas con personal médico y enfermería, visitas domiciliarias, así como colocando módulos en los accesos a los centros comerciales.

La coordinadora de programas de Vacunación del sector salud, comentó que, pese a lo importante de las vacunas, hay quienes se reúsan a administrárselas. “Son los adultos y los jóvenes los más renuentes a recibir las vacunas, como la que se aplica contra la influenza”, subrayó.

Esto a pesar de que la vacuna tiene mucho éxito protegiendo a la población de la tercera edad, con los niños, pero son más renuentes los varones jóvenes, de entre 30 a 40 años, tienen miedo a probables reacciones. “Es mejor estar protegido, que tener alguna complicación por el virus”, afirmó.

Contrario a lo que se ha dicho, cualquier persona se puede aplicar la vacuna contra la influenza, aunque ha sido una prioridad la aplicación a niños y a adultos mayores, apuntó.