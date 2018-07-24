Reitera SIMAS solicitud para usar responsablemente agua

Ciudad Acuña, Coah.-Ante la canícula con dos días de 47 y 48 grados a la sombra y ante el incremento aún mayor en la demanda de agua potable, SIMAS reiteró la solicitud de hacer un uso inteligente del vital líquido.

Sergio Garza Castillo, gerente de SIMAS, mencionó que la canícula apenas inicia y es vital que la comunidad haga un buen uso del vital líquido para evitar que falte en algunos hogares.

La canícula iniciada este domingo 22 ha traído en los primeros tres días temperaturas que oscilan entre los 47 y 48 grados centígrados sobre cero a la sombra, con sensaciones térmicas de 52 y 53 grados, lo que ha aumentado aún más la demanda de agua potable en la ciudad y causado serias complicaciones en la zona de abasto de la planta II, donde está la mayor parte del crecimiento de la ciudad y de habitantes actualmente.

No han sido suficientes las tareas realizadas por la gerencia del sistema para evitar tener menores gastos en tanques elevados, para que no se tengan problemas de abasto, pero se trabaja intensamente en el sistema para evitar tener problemas en algunos sectores de la ciudad.

Es vital evitar desperdiciar el agua ya que de lo contrario habrá desabasto en algunos sectores.

Así mismo es importante que se pague a tiempo, ya que se requerirán más gastos al aumentar el consumo de energía eléctrica porque el bombeo ya no se detendrá cuando menos en los dos meses de canícula, dijo.