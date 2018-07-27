Reporte de camión en llamas moviliza unidades de auxilio

Sobre la carretera Acuña-San Carlos a la altura del kilómetro 23+100, se observó fuerte movilización de las diferentes corporaciones y de rescate al reportar un camión en llamas.

La primera autoridad en hacer acto de presencia fue la Policía Federal división caminos, quién al llegar al sitio indicado constató que no había ningún camión incendiándose, pero encontraron un camión del parque eólico a quien se le estaban cambiando las balatas por parte de dos mecánicos.

Posteriormente hacen su arribo 2 camiones del departamento de Bomberos y elementos de la Policía municipal de Jiménez, quienes también habían recibido el reporte de dicho camión en llamas, afortunadamente las cosas no pasaron a mayores sobre este incidente reportado.

Asimismo, se informó que una vez que terminaron las maniobras el camión continuó su camino y todas las unidades regresaron a sus dependencias correspondientes.