Repunta ocupación hotelera hasta 58%

La ocupación hotelera repuntó de forma importante en esta frontera y el pronóstico es que al cierre del año supere al 58 por ciento, por encima del 44 por ciento que se registró en la misma fecha durante el año pasado, así lo informó Fernando Berain, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, OCV.

Dijo que actualmente hay una serie de actividades que están vinculadas con el gobierno estatal, que servirán para reforzar la promoción del sector turístico y la industria hotelera, que es básica para atender a los visitantes que pernoctan a su ingreso al país, o provenientes de otros estados de la República.

En Acuña, existe un padrón de 426 habitaciones de hoteles que cuentan con servicios de buena calidad y capacidad para atender a los visitantes, agregó el director de la OCV Fernando Berain.

Resaltó que la principal responsabilidad de las Oficinas de Convenciones y Visitantes, es promover la atracción del turismo nacional y extranjero a los diferentes destinos.

Expresó que se espera que aumente el flujo de turistas durante los primeros días de noviembre, que acuden para participar en la celebración de los días de muertos. “Esto significa también una fuerte derrama económica para la industria hotelera y otros rubros comerciales”, agregó Fernando Berain.

Refirió que durante el 2019 mejoró la ocupación hotelera, ya que se realizaron diferentes actividades organizadas por el ayuntamiento y con el apoyo del estado, donde participaron los organismos de comercio y la OCV.

El directivo de OCV, afirmó que los establecimientos en Acuña han elevado la calidad de sus servicios, con nivel aceptable, apuntó.

Fernando Berain, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, OCV.