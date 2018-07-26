Repuntó Nivel de Ocupación Hotelera en Último Trimestre

Cd. Acuña, Coah.-La ocupación hotelera en Acuña repuntó por encima de la media del cincuenta por ciento de Coahuila, llegando incluso al nivel del 70 por ciento, esto de acuerdo al comportamiento que se registró durante el último trimestre correspondiente a los meses de mayo a julio, lo anterior como resultado de las fuertes inversiones que se realizan en la región.

El presidente de la oficina de Convenciones y Visitantes, Gustavo Cárdenas Aguilera, informó que las empresas como las que construyen en el campo eólico, el hospital del IMSS y la Aduana han generado la contratación del servicio de los hoteles para su personal, que muchos vienen de otros estados del país.

Adicionalmente se registra un buen número de turistas de tipo familiar, que durante el periodo vacacional han preferido ingresar al país por Coahuila y esta frontera porque perciben mejor seguridad.

Dijo que las tasas más bajas de ocupación, con riesgos hasta del cierre de varios hoteles causados por la inseguridad, se registraron durante los años del 2010 al 2011, pero afortunadamente se está mejorando considerablemente con esta recuperación que se tiene en la región.

“Los hoteleros pasan por una buena racha con este repunte de ocupación, gracias a las inversiones y la llegada de subcontratistas, además se ha notado algo de turismo familiar que está llegando para pernoctar en Acuña”, esto debido a que existe un buen ambiente de seguridad, agregó.

Cárdenas Aguilera expresó que en la temporada de verano de cada año aumenta la ocupación, pero años atrás bajaba inmediatamente, lo que no se percibe que suceda en esta temporada puesto que están aumentando las actividades de construcción y contratación por parte de las empresas que están instalando a su personal en esta región.

“Se ha mantenido constante la ocupación hotelera, ya que las empresas siguen demandando los servicios de hospedaje, lavandería y alimentación para ofrecérselos a sus trabajadores, como algunas que están contratando en otros estados del país”.

El presidente de la OCV, manifestó que el crecimiento de la demanda obliga a los hoteleros a mejorar los servicios y a ampliar sus instalaciones.

Gustavo Cárdenas Aguilera, presidente de la OCV.