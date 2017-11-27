Resolverá Acuña problema de sobrepoblacion canina

Cd. Acuña, Coah.-La administración municipal de Acuña, pasará a la historia como la primera en ocuparse en proyectar medidas para atender la problemática de sobrepoblación canina, luego de que está en marcha la construcción de la Unidad de Protección y Trato Digno para animales de compañía.

El director de Salud Municipal, Ricardo Valdez Guajardo, afirmó que la administración dejará encaminado este proyecto, donde se contempla que habrá una inversión de 2.7 millones de pesos, que ascenderá a 4 millones de pesos con su equipamiento, lo que sin duda ofrecerá soluciones más practicas para atender este problema.

“Contará la unidad con personal y vehículos que atenderán todo lo relacionado con maltrato a animales y colaborarán con dependencias como ecología, así como con instancias de salud estatal, que han coordinado esfuerzos para implementar las acciones para dar respuesta a la población que está siendo afectada por este factor”, lo que se refiere a mascotas, así como el control de reproducción de animales que están en la calle, principalmente.

Valdez Guajardo dijo que dicha unidad estará en el área contigua al relleno sanitario, de una superficie de 2,688.30 M2, misma cuyos trabajos puso en marcha los trabajos de esta unidad, el alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera.

“Estará construida en una superficie de 439.99 M2 y constará de: Área administrativa con sala de espera, área secretarial, contabilidad, dirección y baños”, suficiente para iniciar con el programa integral para atender la demanda ciudadana respecto a la población canina que está desfasada.

Dichas instalaciones contarán con un área de control animal, que incluye un consultorio, quirófano, área de aseo, cuarto incinerador, baños, vestidores, bodega y área de observación. Además, 26 jaulas, de estas 18 de control, 4 de adopción, 4 jaulas de cuarentena, así como estacionamiento para 30 vehículos.

Reconoció que para que se lleve al inicio, se ha contado con opiniones de representantes de organismos como: Diversidad Canina de Acuña, Asociación Milo, Adopciones Mascotas de Acuña y Amor Canino de Piedras Negras.

Ricardo Valdez Guajardo, director de Salud Municipal.