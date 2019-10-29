Resuelven problema de presión alta en Valle Verde

Los problemas de alta presión que generaban fugas en las líneas de abasto en Altos de Santa Teresa quedaron resueltas al meter válvula de regulación.

José Luis Salinas Galán director del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento así lo confirmó.

Dijo que mientras se construyen los 3 tanques elevados de 4 mil metros cúbicos para abasto de la ciudad por gravedad la sectorización con válvulas se mantendrá.

Estableció que sigue otro sector que esta misma semana deberá estar listo.

“Ya tenemos varias acciones y al final tendremos 3 tanques de 4 mil metros, con los que se va a regular el abasto bajo gravedad, ahorita estamos checando presiones, en Valle Verde había presiones superiores de hasta 70 libras de precio en las tomas que equivale a 3.5 kilos cuando se requiere un kilo de 12 a 13 libras de presión, en cada toma se puso una válvula reguladora y vamos a mandar menos agua, el mínimo requerido y el agua que sobraba será para ejidos y parque industrial internacional y en ese sector subió la presión, esta semana se pondrá en el INFONAVIT y el agua sobrante para el área del parque industrial”, explicó.

Con ello no se reduce el servicio, solo la presión.

La medida permite evitar que haya roturas debido al exceso de presión en las líneas de abasto y en las tomas, dijo.

Acciones que permitirán mejorar en el abasto, eficiencia y reducir el gasto que hoy se tiene y que también permitirán detectar y corregir las grandes fugas que aún existen en el sistema y que están siendo reparadas con el nuevo equipo y la capacitación recibida por el personal.