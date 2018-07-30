Resulta lesionado motociclista al impactarse contra pesada unidad

Al impactarse contra un trasporte industrial, un motociclista que trabaja de rapador de pollos resultó con escoriaciones que ameritaron su traslado a un nosocomio local, el accidente se dio sobre la avenida Raúl R. González y calle Opi en el fraccionamiento Infonavit.

El lesionado Juan Ricardo Pineda Aldape de 34 años de edad manejaba su motocicleta Italika 125 modelo 2017 en color rojo por la calle Raúl R. González cuando repentinamente se le atravesó al paso el camión de transporte industrial.

Dicha unidad era conducida por Felipe Baltiérrez de 60 años de edad, el motociclista se impactó en el ángulo izquierdo cayendo aparatosamente sobre la cinta asfáltica donde quedó tirado hasta que llegó el apoyo de los socorristas de la Cruz Roja, los paramédicos se encargaron de realizar su traslado a la clínica 13 del Seguro Social dónde lo reportan como estable.

Por otra parte se dio a conocer que el presunto responsable quedó detenido y sería turnado al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales para que dicha autoridad deslinde responsabilidades.