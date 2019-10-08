Retrasan decenas de becas federales

Aun en este municipio hay cerca del 40 al 50 por ciento de alumnos de bachillerato que estudian en escuelas públicas y no han recibido el estímulo becario universal, que el gobierno federal entrega a los alumnos de las escuelas públicas del país.

Juan pablo Santiago Vásquez, servidor de la nación, así lo confirmó.

Aunque, dijo, que ahora es responsabilidad de los directores de las instituciones hacer los registros de quienes aún no reciben este apoyo y hacerlos llegar, ya que los servidores de la nación solo se harán cargo de hacer las entregas a los alumnos.

COBAC y CBTIS son las instituciones locales más afectadas.

En octubre, dijo, que se recibirán los apoyos y como el bimestre de vacaciones no se cubre, no se entregó este recurso, pero hay la indicación a los directores que incluyan a todos sus alumnos y nosotros como servidores de la nación solo hacer las entregas.

COBAC que tiene 20 por ciento solo de cobertura CBTIS que le falta un 30 por ciento son los más afectados, reconoció.

Así mismo dijo que “por indicaciones del presidente seguimos con la entrega de recursos del programa de 68 y más, la pensión para adultos mayores, que en estos días se lleva a cabo y hasta el 22 para el área urbana, en total hay 832 beneficiarios, aquí hay 342 pagos en efectivo y 490 para los del 14 y 15.

Mencionó, que se dieron a la tarea de integrar a las 25 personas que viven en las comunidades de la serranía acuñense, y ya quedaron censados y ser incluidos en alguno de los programas del gobierno federal.

Más de 20 mil personas en esta frontera son beneficiarios de alguno de los programas que el presidente AMLO ha otorgado en todo el país.