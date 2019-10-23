Sale del camino y resulta con golpes

Al ocasionar la salida de camino de su unidad, una residente del Rancho La Esmeralda, municipio de Jiménez, Coahuila, resultó lesionada, siendo trasladas por Cruz Roja Mexicana a la Clínica 13 del Seguro Social.

La víctima está identificada como Alondra Lerma Hernández de 23 años, quien conducía un vehículo de la marca Toyota modelo 1999, en color café, con placas de circulación del estado de Texas.

Cuando transitaba sobre la carretera Federal Numero 2, a la altura de la colonia Las Torres, sufrió la salida de camino en su unidad.

Lo anterior provocó que se golpeara en el rostro y en distintas partes del cuerpo, luego que la unidad se impactara contra un talud.

Al lugar del accidente arribó una ambulancia de la Cruz Roja a cargo del paramédico David Romero, quien trasladó a la paciente a la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Para tomar conocimiento de los hechos arribaron al sitio del percance elementos de la Policía Federal División Caminos y de Seguridad Pública.

Cuando transitaba sobre la carretera Federal Numero 2, a la altura de la colonia Las Torres, sufrió el percance.