Sale por la puerta falsa

Terrible hallazgo el que realizó Fernando “NN”, vecino de la colonia Tierra y Libertad, cuando al ingresar al domicilio marcado con el número 914 de la calle Lucio Blanco, encontró el cuerpo sin vida su amigo Marco Antonio “NN”, quien decidió escapar por la puerta falsa.

El hoy occiso decidió quitarse la vida al colgarse de una viga de su recámara. Los vecinos informaron a la autoridad que el occiso padecía de ataques de esquizofrenia, vivía solo, y

que sus familiares se encuentran en Estados Unidos, por lo que pocos lo visitaban.

Para quitarse la vida, López Pérez utilizó un cinturón, el cual fue destrozado para descolgarlo por los peritos de la Fiscalía General.

El cuerpo fue enviado al Semefo para la necropsia de ley, confirmándose que no dejó recado póstumo, por lo que solo esperan que sea reclamado por algún familiar.