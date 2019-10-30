“Salvarán jóvenes” en Colonia Fundadores

A partir de este miércoles a partir de las 7 de la noche en el Centro comunitario de Fundadores arrancará la segunda etapa del programa “Salvando a un Joven”.

Luego de atender a menores infractores en su cuarta generación, dijo Marco Antonio de Santiago Lerin, director de atención a la juventud, que serán las áreas de arte, educación, deporte y cultura, así como atención psicológica en las que se desarrollarán las actividades.

Luisa Zamora dejó la dirección y en su lugar estará Fernando Alfaro Sánchez para atender psicológicamente a los jóvenes que lo requieran de miércoles a sábado de 7:00 a 10:00 de la noche.

Estableció que debido a que tenían aún pendiente concluir con el programa de atención a infractores, se retrasó un poco este segundo fraccionamiento donde se llevará el programa, pero a partir de este miércoles y durante dos meses se ejecutará.

“Vamos a hacerlo en el centro comunitario a fin de resguardarnos del frío y la lluvia que el invierno esta encima y tocará precisamente cuando estemos en este sector”, dijo.

En el primer sector fueron atendidos cerca de 800 jóvenes en las diferentes áreas que fueron puestas a su disposición, incluyendo el área psicológica que atendió a más de 90 jóvenes y sus familias.

Reconoció que hoy las adicciones, no solo a drogas sino a otras sustancias como el alcohol, el tabaco, los alimentos, los azucares están al alza y que es importante contenerlas a fin de mejorar la salud de los jóvenes en la ciudad.

“Por fortuna tenemos el apoyo de Seguridad Pública, Salud, Protección Civil y podemos atender primero las áreas donde hay más riesgo como son precisamente estas donde se inició Acoros, Altos de Santa Teresa, Cinco de Mayo”, mencionó.

El programa que derivó de “Salvando a un Joven” de PRONNIF ahora es más preventivo e irá a las colonias.