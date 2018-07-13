Se casan 100 parejas dentro del programa Bodas comunitarias

Ciudad Acuña, Coah. - Al efectuarse, este viernes 13 de julio, el programa Bodas Comunitarias, las cien parejas que cumplieron con los requisitos recibieron sus actas de matrimonio.

Ninfa García Copado, directora de DIF Acuña, dijo que entre estas parejas hay una de más de 50 años de vida en común.

Dijo que además de las bodas y actas se les regalarán un pastel y las fotografías, así como una rifa de dos cenas.

Parejas que regularizan su situación al obtener el Acta de Matrimonio del Registro Civil.

Con ello dan certeza jurídica a su unión y normalizan el estatus de sus hijos ya que la gran mayoría de ellas ya tenían descendencia.

De hecho, dijo la funcionaria municipal en el caso de algunas parejas adultos mayores que hoy se casaron ya tenían incluso nietos.

El programa conjunto entre municipio y estado a través de la defensoría pública a cargo de Guadalupe Galván Ortiz que fue la encargada de impartir las pláticas prenupciales y la dirección del Registro Civil que apoyó con las actas de matrimonio a bajo costo.

El programa con más de 15 años de vigencia ha permitido que cientos de parejas en la entidad obtengan las actas con bajo costo de hecho al inicio gratuitas y resuelto su situación legal y la de sus hijos.

Con estas 100 parejas que legalizan su situación más niños y jóvenes podrán tener derechos a varios aspectos generados por la unión civil de sus padres.