Se declara listo; Manolo Jiménez celebra triunfo con acuñenses

Ciudad Acuña, Coah.- El gobernador electo Manolo Jiménez, acudió a celebrar con los acuñenses tras la victoria proclamada el 4 de Julio en las votaciones. Se declaró listo para iniciar su mandato en donde ya cuentan con propuestas que estarán siendo preparadas para el inicio el siguiente año. Indicó que buscará tener pláticas con ex gobernadores y dirigentes con mandatos de experiencia para tener un apoyo en sus decisiones.

“Vamos a regresarle a la gente el voto de confianza que nos dieron y no les vamos a fallar, porque queremos que las cosas sigan siendo positivas para Coahuila” comentó el gobernador electo.