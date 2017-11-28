Se descarta muerte violenta en cuerpo de pescador

La búsqueda del joven pescador extraviado continúa por pescadores, Bomberos y Protección civil, mientras que en esta ciudad el cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Francisco Javier Chávez Morones, quien contaba con 26 años, era entregado a sus familiares luego de la autopsia de ley.

El delegado de la Zona Norte de la Fiscalía General, Mario Castro Narro, señaló que la necropsia reveló que Fráncico Javier había muerto por asfixia por sumersión, además que le cuerpo no presentaba signos de violencia.

Castro Narro, indicó que se continúa con la búsqueda del segundo pescador extraviado, en toda el área donde fue localizado el primer cuerpo.

Se esperaba que de un momento a otro el cuerpo de Arturo Chávez sea localizado.