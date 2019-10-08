Se dispara el trámite de licencias

El número de trámite de licencias de conducir, se duplicó al iniciar el mes de octubre, a causa de los operativos que implementaron autoridades y la Secretaría de Finanzas, para la renovación de placas y cobro de derechos vehiculares.

Asia lo dio a conocer Jessica Fabiola Santos, encargada del módulo de emisión de licencias, quien mencionó que antes de los operativos se atendía en promedio de 40 a 50 personas, pero a la fecha subió a más de 80 solicitantes.

Explicó que el documento vigente es uno de los principales requisitos para poder regularizarse en los pagos de derechos de control vehicular ante la oficina recaudadora de rentas, lo que habla de que se está mostrando el interés de los deudores, de cumplir con sus pagos, por ello están acudiendo cada día más personas a realizar el trámite.

La responsable del módulo de licencias, informó, que actualmente el precio del documento, asciende a 685.00 pesos, para particulares, además se están aplicando los descuentos autorizados para aquellos que cuenten con la tarjeta Mera mera, la tarjeta rosa, para las personas adultas mayores y los concesionarios del transporte público.

Precisó, que los que presenten la tarjeta mera-mera la adquieren a 515.00 pesos, y las mujeres que cuenten con la tarjeta rosa pagan 263.00 pesos.

Jessica Fabiola Santos, encargada del módulo consideró que la actividad se mantendrá igual durante el periodo que permanezcan los operativos, ya que poco a poco aquellas personas con adeudos se están acercando a solicitar la licencia de conducir, que deberán presentar al momento de acudir a la oficina recaudadora de rentas, del estado.

Jessica Fabiola Santos, encargada del módulo de licencias.