Se eleva población de adultos mayores de 60 años

Cd. Acuña, Coah.- En la estancia del día del adulto mayor se realizará la próxima semana una revisión general de la salud de los adultos mayores, lo anterior tiene el fin de conocer si ellos y sus familiares pusieron en práctica las medidas que se les dieron para el cuidado de su salud, informó el subdirector del Sistema DIF Acuña, Alfredo Martelet García.

Manifestó que durante este año se realizaron un total de 140 reuniones de este tipo con los adultos mayores de sesenta años, independiente de las actividades cotidianas y acciones de apoyo que se efectuaron a favor de este sector de la población, en las instalaciones del DIF.

Reconoció que cada año aumenta el número de adultos mayores, porque al arribar a los sesenta años, la normatividad establece que pasan a ser personas de la tercera edad y deben ofrecérseles cuidados especiales.

Informó que es durante la última semana de cada mes, como se ha venido trabajando con los adultos mayores, en los temas relacionados su salud corporal, dental y su alimentación, esto con la finalidad de que no se abandonen y se expongan, ayudando a que lleguen a la vejez o ancianidad en mejores condiciones.

Indicó que con el fin de tener un panorama general de lo que se ha logrado a favor de los adultos mayores, el médico responsable del programa Jorge Víctor Noguerón Ríos, hará un repaso a cada uno de los aspectos en los que se les atendió, y en la evaluación ver si ellos los pusieron en práctica.

Martelet García manifestó que la realidad en Acuña, es que cada día se suman más personas que llegan a la edad de los sesenta años y ya se consideran dentro del rango de adulto mayor.

Explicó que el municipio de Acuña se encuentra integrado por habitantes que provienen de diferentes estados de la República Mexicana, en un inicio llegan quienes buscan trabajo y una vez establecidos se traen al resto de sus familiares, entre ellos adultos mayores que se suman a la población.

Destacó que los problemas de salud que afectan a los adultos de Acuña, son los padecimientos más críticos, relacionados a la diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, problemas visuales, auditivos, del sistema músculo esquelético, muchos de los cuales reciben atención a través de convenios con instituciones como el Gaby Brimmer, entre otros, apuntó el subdirector del DIF.

Alfredo Martelet García, subdirector del DIF Acuña.