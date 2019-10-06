Se fortalece la CNOP; retornan agrupaciones

Luis Octavio Villarreal, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), afirmó, que este sector viene fortaleciéndose con el retorno de agrupaciones conformadas por profesionistas y técnicos que se habían retirado hace tiempo, las que han presentado una serie de propuestas, para consolidar su participación.

Informó, que la CNOP convocará a sus afiliados a una asamblea que se efectuará en este mes con el fin de designar a sus consejeros políticos y delegados para que representen al organismo ante el Partido Revolucionario Institucional.

Indicó, que es el principal objetivo fortalecer el sector, invitando a más organizaciones que están interesadas en participar en los programas y proyectos sociales y políticos, considerando que sigue siendo uno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional.

“Cada semana se efectúan reuniones con los agremiados y se exponen los proyectos de trabajo”.

Resaltó, que son tiempos nuevos, y aquellos organismos que hace años dejaron de participar en actividades políticas están retomándolas, además hay nuevas generaciones de profesionistas que están activándose, buscando afiliarse a la CNOP, comentó Villarreal Rodarte.

El secretario general de la CNOP, hizo un llamado general a quienes han integrado la familia ceneopista por años, para que busquen un nuevo acercamiento con la actual dirigencia, ya que se trabaja con otra perspectiva, en beneficio de la población.

Al respecto, mencionó que en las instalaciones del sector popular se atiende al público, con el apoyo de abogados y profesionistas, ofreciendo asesorías, en horarios diarios, de las 9:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde, de lunes a sábado.

Luis Octavio Villarreal Rodarte, secretario general de la CNOP.