Se fuga economía por caída del dólar

Ciudad Acuña, Coah.- La reciente caída o depreciación del dólar, abrió la puerta para que los ciudadanos adquieran los útiles escolares en la vecina ciudad de Del Río, ya que una gran cantidad de artículos son más económicos, en comparación con las tiendas locales.

A semanas del regreso a clases, los acuñenses están cruzando la frontera para surtir sus listas escolares, sin embargo, la directora de la Cámara de Comercio, Carmen Cornelio indicó que en la localidad, existen buenas ofertas y de calidad, incluso con garantía.

“Hacemos el exhorto a las personas para que contemplen el adquirir artículos con los comercialidad locales, bien establecidos, de los cuales se tiene garantía, de que si algún producto está en mal estado, puedan recibir un reembolso o cambio”, añadió.

Explicó que ante el costo del dólar se ha visto un mayor flujo del lado americano para la compra de los mismos artículos escolares, ya que se encuentran productos más baratos, ofreciendo un ahorro para las familias que logran cruzar, pero también fomenta el comercio informal, por quienes no cruzan al país vecino y buscan estas ofertas.