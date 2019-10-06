Se incendia peluquería

Una vivienda en llamas ubicada en la calle Aragón cruce con camino de perfección del fraccionamiento Altos de Santa Teresa, causó alarma entre los vecinos, Por lo que de inmediato solicitaron la intervención del cuerpo de emergencias arribando Bomberos Protección Civil y Policía Municipal.

Afortunadamente al momento del incendio no se encontraban sus habitantes, por lo que no hubo víctimas que lamentar, únicamente los cuantiosos daños materiales, el siniestro ocurrido, se presume que pudo haber sido intencional.

Los daños fueron cuantiosos, luego que uno de los cuartos estaba habilitado como peluquería, las llamas consumieron en su totalidad a cenizas lo que existe en el interior de la vivienda.

Será personal de peritaje de la Fiscalía General del Estado quien se encarga de recabar evidencias para saber si el incendio fue provocado o fue un lamentable incidente.

Bomberos sofocan incendio.