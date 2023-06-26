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Coahuila

Se incrementan ventas; negocios de hielo aumentan 50%

Ciudad se queda con poco hielo.

Angel Garcia
Por Angel Garcia - 26 junio, 2023 - 11:57 a.m.
Se incrementan ventas; negocios de hielo aumentan 50%
Máquinas requieren de artículos extras para soportar las altas temperaturas.

Ciudad Acuña, Coah.- La venta de hielo en el municipio ha aumentado al menos a un 50% en la temporada de altas temperaturas que se ha vivido.

El gerente señaló Ricardo Morán que se han generado filas de hasta 25 a 30 minutos a las afueras del negocio en busca de comprar hielo.

El abasto de agua ha sido indispensable para mantener el trabajo, el cual ha sido durante 24 horas para lograr superar la producción tradicional.

“Estamos tratando de abastecer a los negocios, pero es muy difícil, porque incrementó el consumo; aún así tratamos de abastecer equilibradamente y hemos dejado de surtir en gran cantidad” mencionó.

  • Se incrementan ventas; negocios de hielo aumentan 50%

    Hielo tiene un aumento del 50% en sus ventas.

  • Se incrementan ventas; negocios de hielo aumentan 50%

    El gerente señaló que esperan seguir con esta demanda aún con la entrada de la canícula.

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    Máquinas requieren de artículos extras para soportar las altas temperaturas.

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